Nachricht an Kunden in Niederkrüchten Sparkassen-Filiale in Elmpt wird erst einmal geschlossen

Es war gegen 4 Uhr, als in der Nacht des 27. Septembers 2023 ein lauter Knall Anwohner der Goethestraße in Elmpt aus dem Schlaf riss. Unbekannte hatten versucht, den Geldautomaten der Sparkassen-Filiale zu sprengen. Sie machten nach Angaben der Sparkasse Krefeld zwar keine Beute, richteten aber erheblichen Schaden in den Räumen der Filiale an. Sparkassenkunden hatten in der Folgezeit mit einigen Improvisationen zu leben. Und das wird auch demnächst wieder so sein. Am 19. August soll die Zweigstelle erst einmal geschlossen werden – zwecks Sanierung. Das hat die Sparkasse ihren Kunden jetzt brieflich mitgeteilt. „In der fertigen Filiale werden wir Sie Anfang 2025 wieder begrüßen können“, hieß es in dem Schreiben weiter. Müssen Kunden also monatelang auf jegliche Dienstleistung in Elmpt verzichten?