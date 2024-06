Gastronomie in Niederkrüchten Was das neue Restaurant im Mühlrather Hof bieten will

Niederkrüchten · Seen gibt es in der Region einige, doch längst nicht jeder hat eine solche Gastronomie, wie sie derzeit am Hariksee entsteht. Der Mühlrather Hof wird umgebaut. Was das Restaurant dann bieten will und wann es losgehen soll.

14.06.2024 , 18:00 Uhr

(v.l.n.r): Stavros Bailas, Partner des neuen Mühlrather-Hof-Geschäftsführers Konstantinos Alexiou (3.v.l.), Brauerei-Vertreter Herbert Houtbeckers, Ralf und Carmen Mocken, Alissa Mocken, die Architektin Melanie Bergthold und Bolten-Geschäftsführer Michael Hollmann freuen sich über das Projekt. Foto: Birgit Sroka

Von Birgit Sroka