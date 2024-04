Baumesse in Niederkrüchten „Schlöffnen“ ist das neue Lüften

Auch an den Ständen der anderen Aussteller in der Niederkrüchtener Begegnungsstätte summt es vor Gesprächen. „Wir können feststellen, dass viele Besucher wirklich zielgerichtet die Themenfelder aufsuchen und sich informieren“, sagt Frank Grusen von der Wirtschaftsförderung der Gemeinde. Zum nunmehr zweiten Mal ist das Format „Niederkrüchten – Zuhause mit Perspektive“, die Messe rund ums Sanieren, Modernisieren und erneuerbare Energien, an den Start gegangen. Was im vergangenen Jahr mit 14 Ausstellern Premiere feierte, kann nunmehr 20 Aussteller verzeichnen. Die Ausstellungspalette reicht dabei von der Energieberatung über Sanitär, Heizung, Elektrik, Fenster und Türen bis hin zu Baustoffen, Garten und Finanzierung.