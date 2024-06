Schlemmen in Niederkrüchten So war das Street-Food-Festival in Elmpt

Aus dem Smoker steigen die Dampfwolken in den Himmel über Elmpt. Direkt daneben brutzeln die Burger auf dem Grill. Ein Stückchen weiter zischt die Fritteuse in einem Foodtruck. Ein Potpourri aus den unterschiedlichsten Gerüchen zieht über den Elmpter Marktplatz. D‘r Märet hat sich in ein einziges großes Restaurant verwandelt beim nunmehr zweiten Street-Food-Festival.