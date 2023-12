Advent in Niederkrüchten Beim Fest an der Kapelle fliegen die Tannenbäume

Erst wurde er Sieger im Weihnachtbaumweitwurfwettbewerb, dann wurde er Mitglied im Kapellenförderverein: Oliver Schriefers warf beim Adventstreffen an der Kapelle in Niederkrüchten-Overhetfeld eine 1,80 Meter hohe und 20 Kilogramm schwere Tanne 9,20 Meter weit – das bedeutete den Sieg in dem Wettbewerb. Die Premiere des Adventsfestes im vergangenen Jahr war schon erfolgreich gewesen. Auch dieses Jahr fand die Veranstaltung Gefallen bei den Besuchern. Kein Wunder also, dass jetzt schon klar ist: Im kommenden Jahr soll es eine Neuauflage geben.