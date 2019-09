Niederkrüchten : So müssen Einbrecher draußen bleiben

Ein Wohnungseinbruch ist für die Betroffenen ein Horror. Wie die Täter vorgehen und wie man sich wirksam schützen kann, war Thema einer Infoveranstaltung, die die CDU Niederkrüchten mit Polizei und fachfirmen organisiert hatte.

Das Urvertrauen, dass die eigenen vier Wände ein unantastbarer Rückzugsort sind, hat Olaf Offermanns an jenem 20. Februar 2016 endgültig verloren. Nur 25 Minuten waren er und seine Frau weg, um ein paar Besorgungen zu machen. Das reichte den Einbrechern, um ins Haus einzudringen, alles auf den Kopf zu stellen, Schmuck, Geld und ein Notebook mitzunehmen. Für Offermanns war es ein Deja-vu des Horrors. Denn ein Jahr zuvor, am 5. Januar 2015, war er schon einmal Opfer eines Einbruchs geworden. Die gleiche Masche, vermutlich sogar die gleichen Täter, weil in beiden Fällen neben Wertgegenständen auch Damenparfum aus dem Bad gestohlen wurde.

Wirkungsvoller Schutz ist also möglich – das war das Fazit des Abends. Michael Tekolf und Bernd Coenen von der CDU, die die Veranstaltung moderierten, hatten dazu mehrere Experten eingeladen. „Wenn Sie einen Einbruch verhindern wollen, kommen Sie um eine mechanische Sicherung an Fenstern und Türen nicht herum“, betonte Bernd Knappmeier, Geschäftsführer der Firma Schloss & Schlüssel Knappmeier in Viersen. Abschließbare Fenstergriffe oder Pilzkopfverriegelungen gehören etwa dazu. Es müsse nicht zwingend ein neues Fenster sein, so Knappmeier. Auch in der Nachrüstung lasse sich der Schutzstandard wirkungsvoll erhöhen. Die Schwachstelle am Fenster sei die Verbindung des Rahmens zum Glas, so Glasermeister Robert Schmitz, Geschäftsführer der Glas Schmitz Spiegel GmbH aus Kempen. Er empfahl eine einbruchhemmende Verglasung, die nach Möglichkeit im Rahmen verklebt werden sollte.