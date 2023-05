Brauchtum in Niederkrüchten So feierte Brempt Schützenfest

Niederkrüchten-Brempt · „Endlich mal wieder was los in Brempt“, freuten sich die Besucher. Und staunten nicht schlecht: Die findigen Bruderschaftler hatten einen sehr speziellen Shuttle-Service vom Festplatz zum neuen Veranstaltungsort in der Begegnungsstätte organisiert.

29.05.2023, 14:34 Uhr

Fotos vom Schützenfest in Brempt 2023 15 Bilder Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Von Sven Witthake

Das gab es noch nie im Bezirksverband Niederkrüchten. Beim Schützenfest in Brempt führte eine weibliche Doppelspitze die Schützenbrüder an. Sozusagen war es die doppelte Elke — mit der Vorsitzenden der St.-Georg-Bruderschaft 1500 Elmpt, Elke Breuer, und der Königin, Elke Rosowski. Die ist auch die erste Schützenkönigin in der Geschichte der Bruderschaft und fand alles „super aufregend“. Hier geht es zur Bilderstrecke: Fotos vom Schützenfest in Brempt 2023