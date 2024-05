Im Wald von Niederkrüchten Ein Förster und ein Dackel auf Klima-Mission

Seit dem 1. April und noch bis September dieses Jahres ist es in Niederkrüchten nicht nur ein Förster, der sich um die in Eigentum der Gemeinde befindlichen Waldgebiete kümmert. Nachdem Wilfried Kaufhold mehr als 33 Jahre der zuständige Weidmann war und im kommenden Herbst in den Ruhestand geht, ist nun Simon Gossen (32) hauptverantwortlich. Dass die beiden für etwa sechs Monate zusammenarbeiten, empfindet Gossen als perfekte Lösung. „Es ist sehr hilfreich, vom Vorgänger eingearbeitet zu werden. So werde ich mit Dingen vertraut gemacht, für die ich sonst vielleicht länger brauchen würde, und natürlich profitiere ich darüber hinaus in vielerlei Hinsicht von der langjährigen Erfahrung Wilfried Kaufholds“, sagt er. Gossen ist seit Kurzem Ansprechpartner für (fast) alles, was sich in Niederkrüchtens Wäldern abspielt. Dabei ist es vor allem der Elmpter Wald, in dem er unterwegs ist, auf Schritt und Tritt und auch im Forstauto begleitet von seinem zweijährigen Rauhaardackel Arthur.