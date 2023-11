Bauliche Zeitzeugen in Niederkrüchten Gemeinde saniert sieben Baudenkmäler

Eine größere Restaurierung stand dabei am Grabstein der Familie Vosdellen an, wie die Verwaltung informiert: „Vor Jahren war das Kleeblattkreuz abgefallen. Glücklicherweise hatte sich dieses Teilstück erhalten und konnte nun wieder mit dem Grabstein zu einer sehenswerten Einheit verbunden werden.“ Ebenfalls auf dem Friedhof in Niederkrüchten hat die Gemeinde den Grabstein Barteld freigelegt. Dabei sei die Jahrzehnte lang im Boden befindliche Inschrift „Geliebt und unvergessen“ zum Vorschein gekommen. „Der Stein wurde daher auf einen Sockel montiert, sodass die Inschrift künftig dauerhaft lesbar bleibt.“