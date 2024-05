Bald Eröffnung in Niederkrüchten Sommer 2024 mit Shuttle-Service zum Lütterbeach

Sein Team besteht aus etwa 30 Leuten, seit den Anfängen der Lütterbeach-Außengastronomie hat es darin kaum Fluktuation gegeben. Das Publikum am „Beach“ sei in der Regel eine bunte Mischung aller Altersstufen, so Amberg. Viele Familien kämen, um ihren Kindern in entspannter Urlaubsatmosphäre beim Spielen im Sand zuzusehen. Doch auch Clubs, Vereine oder die ansässigen Schützenbruderschaften nutzten den Treffpunkt am Lindbruch. „Am 29. Mai, dem Lütterbeach-Abend, wollen die Parteien und Wählergemeinschaften aus Niederkrüchten die Veranstaltung begleiten, um über die Wichtigkeit der Europawahl zu informieren. An einem anderen Nachmittag werden die Mitarbeiter der Gemeinde Schwalmtal im Zuge ihres diesjährigen Betriebsausfluges mit dem Fahrrad bei uns einkehren“, zählt Amberg auf und freut sich, dass der Lütterbeach so vielfältig Anklang findet.