Heimatreporter Grenzland Goldene Ehrennadel, Schwebebalken und Fettexplosion

Niederkrüchten/Schwalmtal · In Heyen wurden verdiente Schützen geehrt, in Waldniel ein Sportler, der meist hinter den Kulissen wirkte. Die Turnerinnen des OSC Waldniel haben einen neuen Schwebebalken — und in Amern begeisterte eine Fettexplosion die Gäste der Freiwilligen Feuerwehr.

15.09.2023, 15:01 Uhr

Horst Stuhlweißenburg vom OSC Waldniel (links) erhielt die goldene Ehrennadel des Kreissportbundes Viersen für sein großes bürgerschaftliches Engagement für den Sport. Mit ihm freuen sich Karl-Heinz Bischofs (Mitglied des Kreisehrungsausschusses), Jutta Bouscheljong vom Kreissportbund Viersen, Schwalmtals Bürgermeister Andreas Gisbertz und OSC-Vorsitzender Heinz Küsters. Foto: Paul Offermanns

Er engagierte sich besonders bei der Neugestaltung des Dr.-Ernst-van-Aakens-Stadions in Waldniel mit einer Kunststofflaufbahn vor 13 Jahren, jetzt erhielt Horst Stuhlweißenburg vom OSC Waldniel erhielt aus der Hand von Jutta Bouscheljong wegen seines großen bürgerschaftlichen Engagements für den Sport die goldene Ehrennadel. In der Jugend war er ein aktiver Läufer und schon im frühen Erwachsenenalter ehrenamtlicher Unterstützer des Vereins. Seit Mitte der 1970er-Jahre war er durchgehend im Vorstand des Waldnieler Laufvereins engagiert: als Jugendvertreter, Beisitzer und seit 1992 als Vize-Vorsitzender des Olympischen Sportclubs Waldniel. In der meisten Zeit wirkte er hinter den Kulissen und scheute dabei auch nicht die schwierigen Themen. ✰ In Heyen wurden verdiente Schützen geehrt, unter anderem für 70-jährige Mitgliedschaft. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn) Wegen ihrer großen Verdienste um das Bruderschaftswesen sind beim Schützenfest der St.-Hubertus-Schützenbruderschaft Heyen die immer noch für die Bruderschaft agilen Bruderschaftler Christoph van Dyck, Frank Linskens, Klaus Berger und Uli Stevens mit dem St.-Sebastianus-Ehrenkreuz ausgezeichnet worden. Das Silberne Verdienstkreuz bekamen Mario Hartmann, Jerome Houboi und Christopher Könen. 70 Jahre schon gehören Leo Krings und Willi Rötten der St.-Hubertus-Schützenbruderschaft Heyen an. 65 Jahre Bruderschaftsjahre voll machten Peter Berger, Walter Jans und Gerald Junski. Seit 50 Jahren sind Edmund Könen und Jakob Vollekier dabei. Auf 25 Jahre blicken zurück: Jerome Houbei, Henning Ix und Sebastian Mewissen. ✰ Die Turnerinnen des Sport- und Turnvereins Waldniel freuen sich über einen neuen Schwebebalken. Mit dabei: Stephanie Krähenhöfer von der Volksbank Viersen, die den Kauf finanziell unterstützt hatte. Foto: Volksbank Viersen Der Turn- und Sportverein Waldniel hat für seine Turnerinnen einen neuen Schwebebalken angeschafft. Monika Weissert trainiert die Mädchen im Alter von vier bis 18 Jahren bis zu viermal die Woche, damit sie gut für die Wettkämpfe vorbereitet sind. Ein Schwebebalken ist im Leistungsturnen den Mädchen und Frauen als Wettkampfgerät vorbehalten. Natürlich dürfen unter dem Schwebebalken die Sicherheitsmatten auch nicht fehlen. Die Volksbank Viersen unterstützte den Kauf finanziell. Zur offiziellen Übergabe war Stephanie Krähenhöfer, Leiterin der Schwalmtaler Volksbank-Geschäftsstellen, gekommen: „Schön zu sehen, mit welcher Begeisterung die Turnerinnen den neuen Schwebebalken annehmen und welche großartigen Kunststücke sie uns auf dem Balken und den Matten zeigen“, sagte sie. Die Spende der Volksbank Viersen wurde aus den Reinerträgen des Gewinnsparens gezahlt. ☆ Die Freiwillige Feuerwehr hatte in Amern zum Tag der Offenen Tür geladen und zeigte nicht nur ihren Fuhrpark. Foto: Feuerwehr Schwalmtal Die Kameraden des Löschzugs Amern haben mit einer großen Ausstellung der Fahrzeuge des eigenen Standorts aber auch spezieller Fahrzeuge des Abschlepp- und Umweltdienstes Bröker aus Viersen zahlreiche Besucher begeistert. Die begutachteten den modernen Fuhrpark und stellten Fragen rund um die ehrenamtliche Tätigkeit in der Feuerwehr. Auch Bürgermeister Andreas Gisbertz (CDU) und der Landtagsabgeordnete Guido Görtz (CDU) schauten vorbei. Abgerundet wurde das frühe Nachmittagsprogramm mit einer Zaubershow für die kleinen Besucher. Anschließend führten die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr eine Fettexplosion vor und erklärten das richtige Verhalten und Mittel in solch einem Extremfall. Währenddessen konnten sich die kleineren Besucher auf der Hüpfburg austoben.

(RP/off)