Umleitung in Niederkrüchten/Schwalmtal Falschfahrer bringen Radler in Gefahr

Norbert Bing wohnt in Alt-Niederkrüchten, der Schulweg seiner Töchter führt über einen Radweg in Brempt entlang der K 21. Dort hat Bing aktuell für Radler gefährliche Situationen ausgemacht. Sie werden auf diesen Weg umgeleitet, weil seit 27. März die Kreuzung für Radfahrer an der K 21 (Linde) in Richtung Schwalmtal Amern komplett gesperrt ist.