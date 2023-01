Was zur Schulanmeldung im Grenzland wichtig ist Eltern können Viertklässler für weiterführende Schulen anmelden

Janusz-Korczak-Realschule Anmeldungen sind möglich von Mittwoch, 8. Februar, bis Freitag, 10. Februar, jeweils 11 bis 18 Uhr, in Schwalmtal-Waldniel, Turmstraße 2 sowie am Samstag, 11. Februar, von 10 bis 12 Uhr, in Schwalmtal und in Niederkrüchten, Oberkrüchtener Weg 39. Mitzubringen sind: nach Möglichkeit das Kind und diese Formulare: ausgefüllter Anmeldeschein, Kopie von Stammbuch oder Geburtsurkunde, Kopie vom Halbjahreszeugnis der vierten Klasse mit der Empfehlung für die weiterführende Schule, Anmeldeschein der Grundschule (Original), Impfnachweis Maserschutzimpfung, der Nachweis einer Kontraindikation, bei getrennt lebenden Eltern Vollmachten. Wegen eines Defekts der Telefonanlage in Waldniel können Eltern ihren Termin vereinbaren per E-Mail an sekretariat@jkrs.eu oder unter Ruf 02163 571380 (Standort Niederkrüchten).