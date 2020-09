Bibliotheken in Schwalmtal und Niederkrüchten : Leihbüchereien kehren in Normalbetrieb zurück

Niederkrüchten/Schwalmtal Die aktuelle Corona-Schutzverordnung macht es möglich, dass die beiden Leihbüchereien in Schwalmtal und Niederkrüchten bis auf Samstag Ende September wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten zurückkehren.

Ab 29. September ist die Gemeindebibliothek Niederkrüchten am Laurentiusmarkt in Elmpt geöffnet am Dienstag von 10 bis 18 Uhr, am Mittwoch von 14 bis 19 Uhr, am Donnerstag von 10 bis 13 Uhr und am Freitag von 14 bis 18 Uhr; die Bibliothek am Markt in Schwalmtal-Waldniel können Leser nutzen am Dienstag von 14 bis 18 Uhr, am Mittwoch von 10 bis 13 Uhr, am Donnerstag von 14 bis 19 Uhr und am Freitag von 10 bis 18 Uhr.