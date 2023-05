Fest der St.-Maria-Bruderschaft Overhetfeld Der Frauen-Anteil beim Schützenzug wächst

Die Revolution kommt erst noch: Die St. Maria-Schützenbruderschaft Overhetfeld will bei der nächsten Jahreshauptversammlung ihre Satzung so ändern, dass Frauen aufgenommen werden können. Doch auch beim aktuellen Schützenfest in Overhetfeld waren 17 „Vrouwkes“ im Schützenzug vertreten. Seit sechs Jahren und von Anfang an dabei ist die 34-jährige Kristina Brouwers. „Den Namen Vrouwkes haben wir von dem gleichnamigen niederländischen Lied, das damals in der dortigen Single-Hitliste war. Da wir so nah an der Grenze wohnen, passt das zu unserem Zug, uns statt Frauen uns Vrouwkes zu nennen“, erklärt die Hauptfrau. Die Vrouwkes tragen schwarze Hosen, apfelgrüne Blusen und schwarze Blazer. „Vier neue Frauen sind neu dazugekommen. Das sind alles Frauen aus dem Dorf“, erzählt Brouwers. Der Vogelschuss läuft in diesem Jahr noch ohne die Frauen-Gruppe. „Das ist nicht unsere Intention, das Königssilber zu tragen“, betont Brouwers.