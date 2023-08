Vogelschuss in Niederkrüchten Heyen hat einen neuen Schützenkönig

Es ist am Ende ein Wettstreit zwischen Vater und Sohn gewesen, den schließlich Friedhelm Feger (Rote Husaren) mit dem 32. Schuss auf den Holzvogel für sich entschieden hat. Er ist neuer König der St.-Hubertus-Bruderschaft Heyen. Sein Sohn Ruben ist schon amtierender Elmpter König. „Ich war selbst erschrocken, als bei mir der Vogel herunterfiel“, sagt Friedhelm Feger. Bei dem Rentner, erster Kaiser der Elmpter Bruderschaft, kamen Erinnerungen auf: „Vor 40 Jahren war ich schon König in Heyen.“ Der Sohn dient bei ihm nun als Minister. „Den zweiten Minister muss ich noch suchen“, sagt er. Friedhelm zieht zum Schützenfest 2025 mit seiner Schwester Henriette Schlägel auf, die vor 24 Jahren Königin in Heyen war.