Aktion für den Klimaschutz 1000 Traubeneichen für Niederkrüchten

Mit der Bedeutung des Waldes haben sich alle Schüler zuvor beschäftigt. „Wir haben ein Baumbuch mit vielen Informationen und Aufgaben erhalten, wobei alles sowohl in deutscher wie in niederländischer Sprache festgehalten war“, sagt Berenike Vootz, Klassenlehrerin der 4b der katholischen Grundschule. So haben die Viertklässler Wünsche für den Wald aufgeschrieben. Frank wünscht den Bäumen „jede Menge Regen“. Und Jake hofft, „dass die Menschen weniger Müll in den Wald werfen, damit er sauber bleibt und sich die Tiere auch nicht verletzten können“.