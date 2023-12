Ballettschüler in Niederkrüchten „Das Gefühl beim Tanzen ist magisch“

Lange konnten die Tänzerinnen von Sharon Dohmann corona-bedingt nicht auftreten und ihr Können einer größeren Öffentlichkeit präsentierten. „Corona hat vieles verändert“, sagt Sharon Dohmann. „Man fängt fast wieder von vorne an.“ Seit 1994 leitet die Tänzerin ihre Ballettschule. Ihr Unterrichtsprogramm lehnt sich an das Lehrprogramm der Royal Academy of Dance an. Dohmanns Lehrpläne orientieren sich an der Entwicklung der Kinder und Jugendlichen. Die Tänze tragen dem altersgemäßen Bewegungsdrang Rechnung. Die jüngsten Tänzerinnen ab vier Jahren sind erst seit ein oder zwei Jahren ihre Schülerinnen, für sie war der Auftritt in der eine Premiere. Den sie – wie ihre erfahreneren Mitschülerinnen – mit Bravour und scheinbar ohne große Aufregung absolvierten.