Abfallwirtschaft im Grenzland : Niederkrüchten bekommt Wertstoffhof

Schönmackers neuer Wertstoffhof am Gewerbering in Dam öffnet am 1. September. Private und Gewerbetreibende können ihren Abfall dort gegen eine Gebühr entsorgen lassen. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Niederkrüchten Am Gewerbering eröffnet das Entsorgungsunternehmen Schönmackers einen gewerblichen Wertstoffhof. Private und Gewerbetreibende können dort ihre Abfälle anliefern. Was Kunden jetzt zum Start wissen müssen.

Am 1. September eröffnet das Kempener Entsorgungsunternehmen Schönmackers in Niederkrüchten einen Wertstoffhof. Die Annahmestelle für Abfälle aus privaten Haushalten und Kleingewerbe befindet sich am Gewerbering. Es handelt sich dabei um ein zusätzliches gewerbliches Angebot. Für den Bürger ändert sich nichts. Die Tonnen werden weiter von der Firma Gerke geleert, auch die Möglichkeit der kostenlosen Sperrgutabfuhr besteht weiterhin. In zwei Jahren wird die Müllabfuhr neu ausgeschrieben, wie Bürgermeister Kalle Wassong (parteilos) auf Nachfrage angibt. Doch wer seinen Keller aufräumt und die Sachen mit seinem Auto schnell wegbringen will, braucht jetzt nicht mehr zu den Wertstoffhöfen in Bracht oder Süchteln fahren. Vor allem gewerbliche Betriebe haben jetzt für die Entsorgung ihrer Abfälle einen kürzeren Weg.