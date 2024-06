Anwohner in Niederkrüchten verärgert Schilder pflastern neue Fahrradstraße

Zuerst waren die Fahrbahnmarkierungen da: Lang gezogene orangerote Flächen, die sich mit weiß-blauen Piktogrammen samt Schriftzug „Fahrradstraße“ abwechseln. „Wir dachten, das war es jetzt“, sagt Joachim Wagner. Ein paar Tage später seien aber am Straßenrand Löcher gebohrt worden – und zwar ziemlich viele. Wagner fragte sich ebenso wie andere Anwohner des Oberkrüchtener Wegs, was das jetzt zu bedeuten hat. Sollen etwa überall da Straßenschilder montiert werden? Andrea Jansen war sich sicher, „das kann doch nicht sein, da hat sich jemand vertan“. Aber nein: Wenig später wurden tatsächlich überall Schilder angebracht. „Wir haben 42 gezählt“, sagt sie. Auf einer Strecke von gerade Mal rund 400 Metern, denn so lang ist die neue Fahrradstraße auf dem Oberkrüchtener Weg. „Das sieht hier aus wie ein Weltraumbahnhof“, kritisiert ihr Mann Günter Jansen. „Es ist hanebüchen.“