Problem in Niederkrüchten Bürgerhaus Elmpt wegen Wasserschadens vorerst nicht nutzbar

Die Schützenbruderschaft vom Hl. Laurentius und Hl. Hubertus Elmpt und ihre Gäste müssen umplanen. Nach Starkregen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch stehe das Bürgerhaus für die Spätkirmes aufgrund eines Wasserschadens nicht zur Verfügung. Die Freiwillige Feuerwehr Niederkrüchten, Löschzug Elmpt, habe aber angeboten, in ihr Gerätehaus an der Florianstraße umzuziehen. Kurzum: Alle Bürgerhaus-Veranstaltungen der Spätkirmes am Wochenende finden an der Florianstraße statt – mit Ausnahme des Vogelschusses. Der ist an gewohnter Stelle auf dem Bolzplatz am Bürgerhaus. In welchem Umfang in nächster Zeit weitere Veranstaltungen nicht im Bürgerhaus stattfinden könnnen, ist noch nicht klar abzusehen. Für sechs bis acht Wochen schätzungsweise, werde wohl erst einmal nichts dort gehen, erklärte Bürgermeister Karl-Heinz Wassong.