In Niederkrüchten Hilfreiche Techniker im Repair Café und ausgezeichnete Schwalmtalmusikanten

Niederkrüchten · Das Repair-Café in Niederkrüchten hat einen gelungenen Start hingelegt. Schon in wenigen Tagen gibt es die zweite Auflage. Einige Schwalmtalmusikanten sind in ihrem Metier schon sehr viel länger aktiv.

27.11.2023 , 18:00 Uhr

Michael Dege und Willy Kurth beraten, wie eine Kaffeepad-Maschine am besten zu reparieren ist. Foto: Michael Kock

Erfolgreiche Premiere „Als die erste reparierte Lampe wieder leuchtete, gab es spontanen Applaus. Da hatte ich echt eine Gänsehaut“, gestand Ruth Pflieger nach Ende des ersten Repair-Cafés im Elmpter Pfarrheim. Sie gehört zum 17-köpfigen Helferteam der jungen Initiative der Kolpingsfamilie Elmpt, und war mit ihrer Nähmaschine angerückt. „Ich hatte heute noch wenig zu tun, aber die Atmosphäre ist so toll und ich habe mit vielen netten Menschen gesprochen“, sagte sie. Tatsächlich verlief die Premiere besser als es sich alle Beteiligten vorgestellt hatten. Bereits beim Start um 10 Uhr standen die ersten Kunden mit defekten Geräten vor der Tür. Doch bevor es ans Reparieren ging, überbrachte Bürgermeister Karl-Heinz Wassong die Grüße von Gemeinderat und Verwaltung. Auch Pfarrer Wolfram Weihrauch lobte die Initiative seiner Kolpingsfamilie, deren Präses er seit Langem ist. Michael Kock griff diesen Gedanken auf. Als Geistlicher Leiter des Kolpingwerkes im Bistum Aachen lieferte er den Anstoß zur Gründung, hatte er selbst doch bereits vor sechs Jahren das Repair-Café in seinem Heimatort Erkelenz mitgegründet: „Es geht um Nachhaltigkeit – und es geht darum, Menschen zusammenzubringen. Und damit passt diese Idee genau zu Kolping! In Erkelenz haben wir im letzten Monat unseren 1000. Kunden begrüßt – das schafft ihr hier in Elmpt auch“, meint Kock. Thorben Rzeznicki (18) und Felix Witte (14) waren ursprünglich nur zum Anpacken mitgekommen. Spontan konnten sie aber schon Hilfe bei Fragen zur Handybedienung geben. Dies soll zukünftig fest mit angeboten werden. Als Jüngstem oblag es Felix, am Ende das Spendenschwein zu leeren: Insgesamt 236 Euro zeugen von der hohen Zufriedenheit bei Kunden und Gästen. Das Geld wird für die weitere Ausstattung der Reparatur-Arbeitsplätze verwendet. Das Repair-Café findet jetzt einmal im Monat im Pfarrheim an der Laurentiusstraße 10 in Elmpt statt, das nächste Mal ist es am Samstag, 2. Dezember, von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Ausgezeichnete Musiker Von links: Vorsitzender Martin Fackler, Posaunist Markus van Horrick, Vize-Vorsitzender Philipp Söntgerath und Trompeter Willi Schnell. Foto: Schwalmmusikanten Overhetfeld Die Schwalmtalmusikanten Overhetfeld haben bei ihrem Cäcilienfest langjährige und verdiente Mitglieder ausgezeichnet: Posaunist Markus van Horrick für 25 Jahre und Trompeter Willi Schnell für 50 Jahre Zugehörigkeit zu den Schwalmtalmusikanten. Vorsitzender Martin Fackler und sein Stellvertreter Philipp Söntgerath dankten den Musikern für deren Engagement und überreichten Ehrenurkunden und -nadeln der Schwalmtalmusikanten und des Volksmusikerbundes Nordrhein-Westfalen.

(RP)