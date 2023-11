Nachhaltig in Niederkrüchten Neues Repair-Café in Elmpt öffnet bald

In der Lieblingshose ist ein langer Riss, die Kaffeemaschine funktioniert nicht mehr oder das Spielzeugauto ist kaputt? In so einem Fall kann der Besuch im Repair-Café lohnen. Auch in Elmpt gibt es bald so eine Einrichtung: Die Kolpingsfamilie lädt für Samstag, 11. November, 10 bis 13 Uhr, zur Eröffnung ins Pfarrheim an der Laurentiusstraße ein. Termine für den zweiten Café-Tag stehen auch bereits fest.