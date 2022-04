Aktion gegen den Krieg in der Ukraine : Schüler schreiben Postkarten an Russlands Präsidenten Putin

Die Schüler bei der Abgabe ihrer Postkarten - mit dabei auch Bürgermeister Kalle Wassong (4.v.r.) und Realschulleiter Yilderim Öner (3.v.r.). Foto: Daniela Buschkamp

Niederkrüchten Mit einer ungewöhnlichen Aktion wollen Realschüler aus Niederkrüchten ein Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine setzen: Sie verschickten am Montag 350 Postkarten an den russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Mit 350 Postkarten wollen Realschüler aus Niederkrüchten ein Zeichen für den Frieden setzen. 20 von ihnen brachten die Karten mit Bitten auf Kyrillisch am Montag zur Postfiliale bei Rewe Stücken. Inspiriert wurde die Aktion vom Hannah-Arendt Gymnasium in Krefeld.

Lilly Vieten, Schülerin der 7f, ist froh, ein Symbol gegen den Krieg in der Ukraine zu verschicken. Und auch sonst habe es nicht an Motivation bei den Schülern gemangelt, meint sie. Bis auf eine fehlende Stufe hätten alle der 280 Kinder und Jugendlichen jeweils in den letzten Unterrichtsstunden mitgemacht. „Manche haben sogar bis zu sieben Postkarten gestaltet“, berichtet die Schülerin.

„Der Konflikt sorgt für Interesse an Politik und Fragen bei den Schülern“, hat auch Schulsozialarbeiterin Liz Flor beobachtet. Zuvor hatten sich die Realschüler bereits an einem Friedensmarsch mit Schülern in der Gemeinde Schwalmtal beteiligt.