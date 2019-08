Unfall in Niederkrüchten : Mann bei Kollision über Lenker geschleudert

Der Mann aus Brüggen kam ins Krankenhaus. Foto: dpa/Nicolas Armer

Niederkrüchten Nach einem Zusammenstoß am Donnerstag um 17.20 Uhr in Niederkrüchten-Gützenrath ist ein Brüggener (54) zur ambulanten Behandlung ins Hospital gebracht worden. Der zweite Beteiligte, ein Junge (elf) aus Niederkrüchten, radelte auf einem Feldweg parallel zur Kaldenkirchener Straße in Richtung Autobahn und wechselte auf den Fuß-Radweg der Kaldenkirchener Straße.

Dabei übersah er laut Polizei den entgegenkommenden Radler. Dieser bremste so stark, dass er über den Lenker geschleudert wurde.

(busch-)