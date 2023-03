Unfall in Niederkrüchten Radfahrerin bei Kollision mit Auto schwer verletzt

Eine 41-jährige Radfahrerin aus Niederkrüchten ist am Mittwoch, 7. März, im Ortsteil Elmpt an der Kreuzung Hauptstraße/Mönchengladbacher Straße/Goethestraße/An der Beek mit einem Auto zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei war ein 28-Jähriger aus Echt-Susteren in den Niederlanden gegen 7.15 Uhr von der Hauptstraße aus kommend geradeaus über die Kreuzung auf die Straße An der Beek gefahren. Kurz hinter der Kreuzung hatte die 41-Jährige auf ihrem Rad fahrend die Straße an der Beek überquert und war mit dem Auto zusammengeprallt. Dabei erlitt sie so schwere Verletzungen, dass sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste.