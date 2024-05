Brauchtum in Niederkrüchten So feiern die Schützen in Overhetfeld

Die ersten Oberhetfelder Pfingstwiesn starten am Freitag, 17 Mai, um 19 Uhr. Am Samstag, 18. Mai, ist um 18.30 Uhr die Parade auf dem Parkplatz „An d. Heiden“. Um 20 Uhr ist Tanz im Festzelt mit der Musikband „Saturn New Sound“. Am Sonntag, 19. Mai, beginnt um 11.30 Uhr das Bezirkskönigsschießen; um 13 Uhr ist Festzug mit Vorbeimarsch. Um 18.30 Uhr geht die Königsparade auf dem Parkplatz „An d. Heiden“ los. Ab 20 Uhr startet der Große Königsball mit der Band „Saturn New Sound“. Am Pfingstmontag, 20. Mai, treffen sich die Overhetfelder ab 12 Uhr zum traditionellen Klompenball mit den Schwalmtalmusikanten. Um 15 Uhr treten die Bruderschaftler am Festplatz zum Vogelschuss an; anschließend ist Schützenparty mit der Band Thommes Rot-Weiß.