Kinderzug in Niederkrüchten Die erwählten Majestäten fiebern ihrem Auftritt entgegen

Gewählt wird auch ein Hoppeditz, der vor dem Zug hüpft. „Da sind schon so manche Überraschungen bei rausgekommen und für das Amt der Prinzessin melden sich immer mehrere Mädchen“, erzählt André Optenplatz, Vater von Anni. Das Engagement für den OKV liegt in der Familie. André Optenplatz ist Gründungsmitglied, Annis Tante war vor 23 Jahren schon Prinzessin und auch die Kinder-Vorstandsmitglieder Tabea und Ben Beckers gehören zur Familie. Annis Bruder Hannes (7) ist Hoppeditz und Ben Schuster (8) ist der zweite Hoppeditz. Anni tanzt auch in der kleinen Garde des OKV. Sie spielt Gitarre und singt gern. Hubert spielt in seiner Freizeit Fußball.