Kostenpflichtiger Inhalt: Tödlicher Schuss in Niederkrüchten : Polizei sucht weiter nach Tauben-Schützen

Im Garten von Axel Völl wurde Mitte Juni eine Taube in einem Baum erschossen. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Niederkrüchten Nach dem tödlichen Schuss auf eine Taube in einem Wohngebiet in Niederkrüchten-Heyen fehlt noch jede Spur von dem Schützen. Nachbarn sollen jetzt zu dem Vorfall aussagen. Warum die verwendete Munition für die Kreispolizei so wichtig ist.