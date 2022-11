Vorfall in Niederkrüchten : Polizei sucht Brandstifter

Die Polizei ermittelt wegen versuchter Brandstiftung. Foto: dpa/Carsten Rehder

Niederkrüchten Erneut versuchte Brandstiftung in einem ehemaligen Supermarkt des britischen Militärs in Niederküchten-Elmpt: Am Mittwoch gegen 17.50 Uhr sind Feuerwehr und Polizei zu dem umzäunten Objekt gerufen worden, weil dort mehrere Holzpaletten und Unrat im Innern brannten.

