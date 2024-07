Beschluss in Niederkrüchten Rat treibt Plan für neue Autobahnausfahrt bei Elmpt voran

Westwärts soll sie wandern, die Ausfahrt der Autobahn 52 in Höhe Elmpt. So viel schon war klar, als sich der Planungsausschuss des Gemeinderates im Dezember 2022 Kostenpflichtiger Inhalt eingehend mit den Plänen für den bei Naturschützern ungeliebten Gewerbe- und Industriepark auf dem ehemaligen Militärgelände in Elmpt befasste. Damit das zu erwartende, von dem Großprojekt ausgelöste Verkehrsaufkommen bewältigt werden kann, bedürfe es einer anderen Anbindung an die Autobahn des Geländes als bisher, befanden Gutachter. Der Gemeinderat hat nun die Planungen für diesen neuen Anschluss ein Stück weiter vorangetrieben, indem er beschloss, das Verfahren für die Erstellung eines Bebauungsplans dafür einzuleiten. Die Grünen zogen nicht mit, wurden aber überstimmt. Sie hatten gefordert, es dürften für die Ausfahrt keine Bäume gefällt werden.