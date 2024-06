Geplanter Gewerbepark in Niederkrüchten Grüne scheitern mit Forderung zum Autobahnanschluss

Niederkrüchten · Die Pläne für den Gewerbepark in Elmpt sind durch Beschlüsse weiter vorangetrieben worden. Die Grünen konnten sich mit ihren Vorstellungen für den Anschluss an die A52, allerdings nicht durchsetzen. Was sie wollten und warum sie scheiterten.

Die alte Zufahrt zum Flughafen ist nicht geeignet, den Verkehr in den geplanten Gewerbepark hinein und aus ihm heraus aufzunehmen. Foto: Gemeinde Niederkrüchten/Andreas Baum

Von Heribert Brinkmann