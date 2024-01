Premiere in Niederkrüchten Pix Software gibt jungen Tüftlern ein Labor

Die beiden 19-jährigen Schüler Marlin Plante und Nik Geraeds sowie der 16-jährige Jan Altenburg, alles Schüler der Gesamtschule Brüggen, arbeiten bereits seit anderthalb Jahren bei Pix Software an ihren eigenen Projekten. „Es ist cool, was man alles machen kann, wenn man Leute hat, denen man die entsprechenden Fragen stellen und danach weiterarbeiten kann“, sagte Altenburg, der einen „smarten“ Bienenstock baut, bei dem die Bienen dank moderner Elektronik überwacht werden. Der Imker muss den Stock zwecks Kontrollen so nicht öffnen und stört damit die Bienen weniger. Plante arbeitet an einem Lagersystem mit Erkennung. „Durch diese Arbeit habe ich Pix Software gut kennengelernt und könnte mir hier gut eine Ausbildung vorstellen“, sagt die 19-Jährige. Dass es die eigenen Ideen sind, die man umsetzen kann, begeistert Nik Geraeds. Alle drei sind sich einig, dass sie sich dabei ein Know how angeeignet, das weit über das Schulniveau hinausgeht.