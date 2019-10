Kapellenhof in Niederkrüchten : Diebe stehlen die Pfauen Eddy und Freddy aus Hühnerstall

Kapellenhof in Niederkrüchten

Niederkrüchten In Niederkrüchten sind zwei Pfauen gestohlen worden. Freddy und Eddy schliefen in einem Hühnerstall auf dem Kapellenhof, als ihr Stall von Unbekannten geöffnet wurde. Die Besitzer bitten nun Zeugen um Hinweise.

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Mittwoch vom Kapellenhof in Niederkrüchten-Laar ein Pfauenpaar gestohlen. Morgens um 5 Uhr erreichte Landwirt Bastian Iborg ein Anruf eines Lastwagen-Fahrers, der sein Fahrzeug in der Nähe des Hofes parkt, dass die Türen zum Mobilstall geöffnet seien. „Eigentlich gehen die immer erst morgens um 10 Uhr auf“, sagt er.