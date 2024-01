Pfarrer Alexander Schweikert zieht Bilanz Ein Pfarrer nimmt Abschied - aber nur ein wenig: „Ich lebe gern auf dem Land“

Nach 18 Jahren in Nieder- und Oberkrüchten ist Pfarrer Alexander Schweikert zum Jahreswechsel in den Ruhestand versetzt worden. Am Sonntag, 14. Januar, lädt er zu seinem Abschied ein: Um 16 Uhr wird in der Pfarrkirche St. Bartholomäus die Eucharistie gefeiert, danach gibt es im benachbarten Pfarrheim an der Dr.- Lindemann-Straße eine Begegnung. Auch wenn sich Pfarrer Schweikert verabschiedet, geht der beliebte Geistliche nicht so ganz: Für ein Jahr hat er einen Subsidiar-Vertrag unterschrieben, so wird er Messen in seinem bisherigen Wirkungskreis übernehmen.