Schwerer Unfall in Niederkrüchten Pedelecfahrerin erliegt im Krankenhaus ihren Verletzungen

Niederkrüchten · Am späten Samstagvormittag ist eine 91-jährige Pedelecfahrerin aus Schwalmtal bei einem Verkehrsunfall in Niederkrüchten lebensgefährlich verletzt worden. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

17.09.2023, 10:55 Uhr

Die lebensgefährlich verletzte Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen (Symbolfoto). Foto: Martin Röse

Dort erlag die Frau am Samstagnachmittag ihren schweren Verletzungen. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau mit ihrem Pedelec auf der Uhlandstraße in Fahrtrichtung der Overhetfelder Straße. Als sie die Straße überquerte, wurde sie von einem von rechts kommenden Auto erfasst. Die Polizei vermutet, dass die 91-Jährige den Wagen eines 60-jährigen Autofahrers übersah. Bei dem Zusammenstoß erlitt die Pedelecfahrerin lebensgefährliche Kopfverletzungen. Die Rettungskräfte forderten einen Hubschrauber an. Die Unfallstelle war über mehrere Stunden bis in den späten Nachmittag hinein gesperrt, um Rettungskräften, Unfallaufnahmeteams und Sachverständigen die Arbeit zu ermöglichen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauerten auch am Sonntag noch an. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02162 3770 zu melden..

(mrö)