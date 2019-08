Jubiläum in Niederkrüchten-Oberkrüchten : Pastor half bei Gründung vom SV DJK Oberküchten

Der 300 Mitglieder starke Verein besteht seit 60 Jahren. Ihn prägt der „familiäre Umgang“, sagt der Vorsitzende Thomas Engels.

Der 300 Mitglieder starke Sportverein DJK Oberkrüchten feiert sein 60-jähriges Bestehen. Die Oberkrüchtener schlossen sich dem DJK-Hauptverband an und wurden in den Fußballverband Mittelrhein aufgenommen. Sie spielten Fußball und machten erfolgreich Leichtathletik. Heute spielen sie im Fußballkreis Kempen-Krefeld (erste Mannschaft in der Kreisliga B, zweite Mannschaft in der Kreisliga C) und gehören zum Fußballverband Niederrhein.