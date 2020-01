Brauchtum in Niederkrüchten : Rosenmontag feiern mit Joschua und Ida

Niederkrüchten Im Mittelpunkt des Rosenmontagszuges in Niederkrüchten-Overhetfeld stehen: Dieser Traum wird für das neue Kinderprinzenpaar Joschua I. und Ida I. in Erfüllung gehen. Mit dem Schlachtruf „Lott Jonn“ ziehen sie los.

Gruppen gesucht Anmeldungen zum Zug und Fragen können per Mail an okv.karneval@web.de gesendet werden.

Rosenmontagszug Der OKV zieht am Rosenmontag durch Overhetfeld, Beginn ist um 11.11 Uhr, an der Kapelle in Niederkrüchten-Overhetfeld.

Prinzessin Ida Ahlen ist zwölf Jahre alt und ebenso sportlich wie der Prinz an ihrer Seite. Sie spielt erfolgreich Handball, ist sogar in einer Kreisauswahl. In der Showgarde des OKV ist sie mit Leidenschaft dabei. Dass sie einmal die Prinzessinenrolle übernehmen würde, überrascht niemanden, der Familie Ahlen kennt: Bei ihr ist der Karneval „Familientradition“, sagt Idas Mutter Heike Ahlen. Schon mit sechs Monaten war Ida Mitglied im OKV. Einmal Prinzessin zu werden, war „ein Lebenstraum von mir“, sagt sie. Und der geht nun in Erfüllung. Sie habe sich schon einige Jahre zuvor zur Wahl gestellt, doch immer seien die Älteren unters Krönchen gekommen. Aber dieses Jahr war Idas Jahr – als Karnevalsprinzessin des OKV.