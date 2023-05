Schützenfest in Niederkrüchten Overhetfelds neuer König war flott ermittelt

Diese Riege tritt die Nachfolge der Gruppe an, die die Overhetfelder Bruderschaft während des Schützenfestes an Pfingsten 2023 repräsentiert hat: Hans-Willi Bereths und Daniela Bereths als Königspaar, Mario Bereths und Martin Eberz als Mininster und Ingo Wolters als Adjutant. Bereths war früherer Wirt der Gaststätte „Kapelle an der Heide“ und inzwischen Rentner, erfüllte sich mit der Könisgrolle einen Traum.