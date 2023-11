Aktion in Niederkrüchten Eine orange Bank gegen Gewalt an Frauen

Seit 1981 wird am 25. November weltweit der Tag gegen Gewalt an Frauen begangen. Auch die Gemeinde Niederkrüchten macht mit. Zwischen 17 und 22 Uhr wird das Rathaus im Rahmen der Aktion „Orange The World“ in orangefarbenes Licht getaucht. „Die Aktion soll sensibilisieren, nicht wegzusehen und Betroffene motivieren, Gewalt zu benennen“, so die Gemeindeverwaltung.