Schützenfest 2023 in Niederkrüchten-Overhetfeld Nur noch vier Tage Schützenfest in Overhetfeld

Was sind die interessantesten Programmpunkte? Die „Friday Night Party“ am 26. Mai, 19.30 Uhr, mit kühlen Getränken, Cocktails und dem DJ-Duo Phil & Corsty. Samstag, 27. Mai, geht’s los um 18.30 Uhr mit der Parade am Parkplatz „An der Heiden“. Ab 20 Uhr folgt der Tanzabend im Festzelt mit Livemusik der Band Saturn New Sound. Am Pfingstsonntag, 28. Mai, beginnt um 9.30 Uhr das Hochamt im Festzelt, es folgt der musikalische Frühschoppen mit Ehrungen verdienter Bruderschaftsmitglieder. Dabei spielen die Lerchenwaldmusikanten aus dem niederländischen Asenray, das Trommlercorps „Gut Freund“ und die Schwalmtalmusikanten. Um 18.30 Uhr beginnt die Königsparade am Parkplatz „An der Heiden“. Ab 20 Uhr kann beim großen Königsball getanzt werden; erneut spielt Saturn New Sound. Der Pfingstmontag, 29. Mai, beginnt um 10 Uhr mit dem Gottesdienst, es folgt der Opfergang in der Elmpter Kapelle. Ab 12 Uhr startet im Festzelt der Klompenball mit den Schwalmtalmusikanten.