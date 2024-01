Beim Neujahrsempfang Niederkrüchtens Bürgermeister blickt ins Jahr 2035

Finanziell unabhängig, CO 2 -neutral und attraktiv für junge Familien und ältere Menschen. So rosig sieht Bürgermeister Karl-Heinz Wassong (parteilos) die Zukunft der Gemeinde Niederkrüchten – allerdings erst im Jahr 2035. Grund für seinen Optimismus gibt ihm die geplante Entwicklung des Energie- und Gewerbeparkes Elmpt auf dem ehemaligen Militärflughafengelände. Die rund 400 Besucher des Neujahrsempfanges der Gemeinde in der Begegnungsstätte Niederkrüchten hörten es gerne und applaudierten ausgiebig. Und da der Empfang an Heilige Drei Könige stattfand, kam auch eine Abordnung der Sternsinger in die Begegnungsstätte. Rund 150 Kinder sind in diesen Tagen, begleitet von 23 Erwachsenen, in Niederkrüchten als Heilige Drei Könige verkleidet unterwegs, um den Segen für das Haus zu spenden und Geld für arme Kinder in aller Welt, vor allem aber in Amazonien, zu sammeln. Der kleinste „König“ war erst zwei Jahre alt.