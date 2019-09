Niederkrüchten : Neues Konzept für Unterbringung

Niederkrüchten Bürgermeister Kalle Wassong will die Pläne, die auch Bauvorhaben betreffen, nächste Woche vorstellen.

In Niederkrüchten wird es ein neues Konzept für die Unterbringung von Geflüchteten geben. Ein Grund dafür ist die Aufgabe der zentralen Unterbringungseinrichtung auf dem früheren britischen Flugplatzgelände ab Mitte des Jahres 2021. Damit muss die Gemeinde Alternativen schaffen. „Wir werden die Anwohner darüber informieren“, kündigte Bürgermeister Kalle Wassong (parteilos) an.

Ein Beispiel ist Lelefeld. Die zur Unterbringung von bis zu 20 Flüchtlingen vorgesehene Mobilheimanlage in Niederkrüchten-Elmpt wird zum Standort Lelefeld umziehen. Bisher steht das Mobilheim im Neubaugebiet Heineland, wo es der künftigen Wohnbebauung weichen muss. Statt des zunächst vorgesehenen Standortes am Krummer Weg im Bereich des früheren Vogelschussplatzes der Elmpter Schützenbruderschaft entschied sich der Rat am 2. Juli für das Lelefeld. Der Hauptausschuss bestätigte nun diesen Beschluss und verwarf damit einen Antrag der CWG, den Sachverhalt erneut zu prüfen. Sie wollten den dortigen Anwohnern die Chance zu geben, sich dazu zu äußern.

Unmut gibt es auch bei Anwohnern rund um den Bebauungsplan Erkelenzer/Ulmenstraße. Das Gelände wird zurzeit für Geflüchtete und Asylbewerber genutzt, die in alten Zollhäusern leben. Die jetzigen Unterkünfte sollen abgerissen, die Fläche soll mit zwei Wohnhäusern neu bebaut werden. Damit sind Armin und Ulrike Herzig sowie einige Nachbarn nicht einverstanden. „Die zentrale Unterbringung von Flüchtlingen wird auch zur Folge haben, dass sich unser bisher ruhiges Umfeld verändern wird“, heißt es in einem Brief an die Gemeinde. Man befürworte eine gerechte, dezentrale Aufteilung der Flüchtlinge auf alle Niederkrüchtener Ortsteile.

Info Bürgerdialog (Erkelenzer Straße/Ulmenstraße) am Dienstag, 17. September, 18 Uhr, Begegnungsstätte Niederkrüchten, Oberkrüchtener Weg 42; Dialog Lelefeld am Mittwoch, 18. September ab 18 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses in Elmpt.

