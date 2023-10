Haus Lücker in Niederkrüchten Neuer Kunstsalon in alter Kneipe

Zum Start gab die Hausherrin selbst ein Konzert. Shybayeva ist in Minsk in Belarus geboren. Sie studierte Klavier in Minsk, Dortmund, Kroatien und zuletzt ab 1999 in Den Haag. Die niederländische Pianistin hat mit vielen namhaften Orchestern in Europa und Nordamerika Konzerte gegeben, etliche Preise erhalten und mehrere CDs eingespielt. Und sie experimentiert gerne mit ihrem Publikum. Gemeint war ein Konzertprogramm, das von Bach über den Romantiker César Franck in die Moderne sprang: So stellte sie den „Winsboro Cotton Mill Blues“ des Amerikaners Frederic Rzewski vor und schloss mit der „Rhapsody in Blue“ von George Gershwin. Es war schon Luxus, diese international tätige Pianistin in kleinerem Rahmen hören zu können.