Wahl in Niederkrüchtens Rat Neue Vize-Bürgermeister nach Politiker-Streit

Zur Kompromisslösung gehörte aber nicht nur die Frage der Bürgermeisterstellvertreter, sondern auch die Frage der Ausschussvorsitzenden und die Zusammensetzung der Ausschüsse. Mit der Nachwahl der beiden stellvertretenden Bürgermeister ist das Repräsentationsmuster entsprechend den Fraktionsstärken wieder hergestellt. Inzwischen hat sich auch in den Ratsgremien eine gewisse Normalität im Umgang miteinander eingestellt. Knackpunkte waren immer die Sitzungstermine. Als etwa Bürgermeister Karl-Heinz Wassong (parteilos) wegen seiner Corona-Erkrankung zu Hause in Quarantäne bleiben musste, hätte Michael Tekolf als erster Vize-Bürgermeister die Sitzung von Hauptausschuss und Rat leiten müssen. Für diesen Fall kündigte die CDU-Fraktion an, die Sitzung verlassen zu wollen. Dadurch, dass Tekolf entschuldigt an den entsprechenden Sitzungen nicht teilnahm, sprang Siegers als zweite stellvertretende Bürgermeisterin ein. Zum Eklat kam es so nicht mehr.