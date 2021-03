Im Schutzgebiet Meinweg brannte es 2020 : Schilder warnen in Niederkrüchten vor Waldbrand

Niederkrüchten Die Feuerwehr Niederkrüchten arbeitet nach dem verheerenden Feuer im Naturschutzgebiet Meinweg weiter daran, über die Brandgefahr aufzuklären.

Auch Sturm und Regen können die Freiwillige Feuerwehr in Niederkrüchten nicht davon abhalten, bereits jetzt Vorsorge zu treffen, um die Waldbrandgefahr in den kommenden wärmeren Monaten möglichst zu reduzieren. Deshalb haben die Ehrenamtler jetzt neue Schilder an den Wanderparkplätzen in Niederkrüchten aufgestellt. Sie sollen Spaziergänger darüber informieren, wie sie sich im Wald verhalten.