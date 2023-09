Mobilität in Niederkrüchten Neue Rad-Reparaturstation in Overhetfeld

Angeschafft wurde die neue Reparaturstation vom Kreis Viersen. Drei weitere Reparaturstationen stellte der Kreis in Grefrath-Oedt (an der Albert-Mooren-Halle), in Tönisvorst-St.Tönis (am Wilhelmplatz am Radknotenpunkt 16) sowie in Willich (am Markt an der Kirche St. Katharina) auf. Nach zweijähriger Pilotphase, bei der sich gezeigt habe, dass die Stationen von den Radfahrenden gut angenommen würden, hat der Kreis Viersen entschieden, das Serviceangebot auszubauen und vier weitere Reparaturstationen zu erwerben“, erklärte ein Kreis-Sprecher. „Mit den Radreparaturstationen setzen wir eine weitere Maßnahme des kreisweiten Radverkehrskonzepts um“, sagte Landrat Andreas Coenen (CDU). „Ich freue mich, dass die Reparaturstationen bei den Radfahrenden gut ankommen und wir so gemeinsam mit den Städten und Gemeinden das Angebot für die Radfahrenden im Kreis weiter ausbauen können.“