Niederkrüchten : Neue Homepage stellt kommunale Kitas vor

Niederkrüchten Die Gemeinde Niederkrüchten hat eine neue Homepage freigeschaltet: Darauf können sich Eltern über vier Kitas informieren.

Die vier kommunalen Kitas „Pusteblume“ in Niederkrüchten-Oberkrüchten, „Raupe Nimmersatt“ in Niederkrüchten-Overhetfeld, „Sausewind“ in Brempt/Gützenrath und „Unterm Regenbogen“ in Niederkrüchten-Elmpt stellen sich darauf vor. Die einzelnen Profile sind in die Unterpunkte „Auf einen Blick“, „Innen und außen“, „Pädagogik“, „Eltern“, „Beitrag“ und „Aufnahme“ aufgeteilt. Bei den beiden Naturpark-Kitas zusätzlich noch zur Natur. Die Eltern erfahren auch, wie groß die Einrichtung ist, welche Betreuungs- und Schließzeiten es gibt.