Naturschützer in Niederkrüchten Neue BUND-Ortsgruppe will sich einmischen

Sie möchten junge Menschen an die Natur heranführen, vielleicht Nistkästen aufhängen, zu Pflanzaktionen einladen, Amphibienschutzprojekte anstoßen. Darüber hinaus möchten die Mitglieder der neuen Ortsgruppe Niederkrüchten des Bunds für Umwelt und Naturschutz (BUND) sich auch in die Politik vor Ort einbringen, sich, wie sie mitteilen, „den Herausforderungen der Verkehrs- und Energiewende“ stellen und „dem Erhalt der Naturschätze im Grenzland“ widmen. Und dann gibt es da noch ein Thema, auf das sie besonderes Augenmerk legen: den geplanten Gewerbepark auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens in Elmpt. „Der BUND ist gegen das Gewerbegebiet und würde gerne sehen“, dass es nicht gebaut wird“, sagt Sebastian Boekels, Vorsitzender der Ortsgruppe. Dass die Gruppe das Projekt nicht verhindern kann, „ist mir bewusst“, ergänzt er: „Aber wir versuchen, das rauszuholen, was für die Natur rauszuholen ist.“