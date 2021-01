Kostenpflichtiger Inhalt: Neue Nutzung für den ehemaligen Militärflughafen in Elmpt : Naturschutz stellt Windräder in Frage

Der ehemalige britische Militärflugplatz in Elmpt. Auf der Landebahn und den Taxiways sind sieben Windräder und Solarpaneele geplant. Foto: Johannes Wahlenberg

Niederkrüchten Das Land will den ehemaligen Militärflughafen in Elmpt ins Naturschutzgebiet einbeziehen, die EU will das Vogelschutzgebiet entsprechend ausweiten. Damit wird eine Genehmigung des dort geplanten Windparks fraglich.